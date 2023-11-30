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استعدادات مكثفة في حي المناخ ببورسعيد للانتخابات الرئاسية

كتب:

هبة صبيح
03:35 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
تطهير بالوعات حي المناخ ببورسعيد

تطهير بالوعات حي المناخ ببورسعيد

شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد اليوم تطهير خطوط الصرف الصحي وأعمال النظافة بمحيط عدد من المدارس التي سيجري فيها انتخابات الرئاسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد.

وقالت لمياء الجيار رئيس حي المناخ ببورسعيد، إنه جرى تجهيز المقار الانتخابية في الحي، استعدادًا لاستقبال الناخبين من أهالي للإدلاء بأصواتهم، إذ جرى رفع القمامة والمخلفات والردش وتجريف ورفع الرمال حول المقرات الانتخابية.

رفع الإشغالات في محيط المقرات الانتخابية

وأوضحت رئيس حي المناخ أنه يتم تجهيز مقار الإنتخابات الرئاسية من الداخل والخارج على أعلى مستوى، ويجري بصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض، ورفع كفاءة الطرق وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلى ذلك من أعمال.

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بقلم هبة صبيح