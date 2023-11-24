استعدادات مكثفة لتجهيز محيط المقرات الانتخابية في حي المناخ ببورسعيد

نظم حي المناخ في بورسعيد حملة مكبرة تحت إشراف إدارة كهرباء الحي لصيانة أعمدة الإضاءة العامة بمحيط المقار الانتخابية والمستشفيات وعدد من مناطق حي المناخ، استعدادا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 10 ديسمبر المقبل.

استكمال أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة

وقالت لمياء الجيار رئيس حي المناخ ببورسعيد، إنها أعطت تعليماتها لفريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء، اليوم الجمعة، باستكمال أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة في محيط المقار الانتخابية والمستشفيات وعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي ومنها اللاسلكي.

تأمين أعمدة الإنارة

وأوضحت رئيس حي المناخ أن ذلك يأتي ضمن خطة الحي بالمرور الدوري للتأكد من تأمين أعمدة الإنارة العامة بكافة مناطق وشوارع الحي على مدار العام حتى لا يُمثل خطورة على حياة المواطنين، وفي إطار خطة الصيانة الشاملة لأعمدة الإضاءة وولاعات التغذية وإصلاح الأعطال بنطاق الحي.

9 مقار لاستقبال الناخبين

وأكدت لمياء الجيار، أن هناك استعدادات مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية بالحي لتجهيز 9 مقار انتخابية خصصت لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأوضحت «الجيار»، أن المقار الانتخابية بنطاق الحي تشمل مدارس 6 أكتوبر الثانوية بنات، وأحمد عرابي الابتدائية، ومصطفي كامل الابتدائية، والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنون ابن سينا سابقا، والإسلامية الإعدادية بنات، والقناة الثانوية للبنين، وسعد زغلول الإعدادية للبنين، ومعهد الشيخ محمد العابد الابتدائي الأزهري، الشيماء الابتدائية.