«العمل» تختتم فعاليات برامج تدريبية على 3 مهن في كفر الشيخ

اختتمت مديرية العمل في كفر الشيخ، فعاليات الدورات التدريبية المجانية على مهن «لحام المعادن، والخياطة والتفصيل، والحاسب الآلي» لـ30 متدربا ومتدربة من أبناء المحافظة، في مركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية.

يأتي ذلك تنفيذا لخطة المديرية للتدريب المهني للعام 2023 – 2024 والتي تنفذها بمراكز التدريب المهني الثابتة والوحدة المتنقلة لخدمة الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح حازم علي حسن، مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، أنّ ذلك في إطار توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بتنفيذ الخطة التدريبية للعام الحالي وتكثيف البرامج المقدمة لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشاد حسن في ختام فعاليات الدورات بالمستوى المهني والمهاري للمتدربين والذين وصلوا إليه من خلال جهود فريق عمل مركز التدريب المهني بفوة، والمناهج التدريبية المتقدمة الموضوعة من قبل الوزارة، موضحا أنّه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين في الحصول على البرامج المجانية التقديم بمقر مركز التدريب، أو من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية.