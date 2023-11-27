وزير العمل: حريصون على توفير وسائل السلامة لحماية العامل من المخاطر المهنية

قال حسن شحاتة وزير العمل، إنّ الوزارة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديريات العمل التابعة لها في المحافظات، عقدت ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار «سلامتك تهمنا» بالمنشآت التعليمية، إذ جرى خلال شهر أكتوبر الماضي 2023، تنظيم ندوات في 105 مدارس وجامعات، كما بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلبة خلال ذلك الشهر، 2500، واستعرض خلالها، مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء، وكيفية إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق، وغيرها من الإجراءات الاحترازية بشأن السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك في تصريحات لوزير العمل، على هامش جولته التفقدية لمواقع عمل القطاع الخاص بمحافظة بني سويف، بمشاركة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وقيادات المحافظة.

توفير مناخ عمل آمن

تابع الوزير قائلًا: «إنه لمن دواعي سعادتي، أن نختتم اليوم مبادرة سلامتك تهمنا، التي تطلقها وزارة العمل في عدد من المحافظات، داخل جامعة النهضة ببني سويف، تؤدي دورا تعليميا مهما، وتقدم خريجا قادرًا على مواكبة سوق العمل، وكذلك مواكبة التكنولوجيا الحديثة، ولا زالت توجيهاتي أنّ لا يقتصر نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية فقط، بل يمتد إلى المجال والقطاع التعليمي، إذ بدأ التنفيذ بالفعل في الأول من شهر أكتوبر الماضي، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وكان هدفنا الحفاظ على أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وتفعيل دور أجهزه السلامة والاهتمام بنشر تلك الثقافة بالقطاع التعليمي حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر، والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحي آمن».

حماية العامل من المخاطر المهنية

وأوضح وزير العمل أنّ الدولة المصرية حريصة على توفير كل وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من المخاطر المهنية، وكذلك تحقيق الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج، وأنّ الوزارة بجميع إدارتها المختصة، مستعدة للاستمرار في التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية على التوعية والتدريب والمتابعة، بشأن نشر ثقافة ووسائل السلامة والصحة المهنية.