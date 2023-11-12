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رئيس جامعة سوهاج يتابع تجهيزات مبنى الإدارة المركزية بالمقر الجديد

كتب:

فهد فكري بلوم
06:36 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

اجتمع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مع المهندس هاني سيف ممثلاً عن الشركة المنفذة لأعمال تجهيزات وفرش مبنى الإدارة المركزية بالمقر الجديد، لمتابعة آليات التنفيذ والبدء الفوري بالتجهيزات النهائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس جامعة سوهاج على أن مبنى الإدارة المركزية واحد من المشروعات الإنشائية الجديدة التي يجرى تنفيذها على أرض الجامعة الجديد، لاستكمال المنظومة التعليمية بالجامعة، ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية لها، مضيفاً أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الأعمال الخاصة بالفرش والتجهيزات الخاصة بالمبنى.

مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها يقع على مساحة 8500 متر

وأضاف المهندس حسين محمدين أن مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها يقع على مساحة 8500 م2 بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضى و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس جامعة سوهاج، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.

سير التجهيزات النهائية والوقوف على معدلات التنفيذ

يذكر أنه قد أجرى الدكتور حسان النعماني، والمهندس هاني سيف جولة تفقدية بالمبنى لمتابعة سير التجهيزات النهائية والوقوف على معدلات التنفيذ للبدء في أعمال فرش المبنى.

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