«الزراعيين» تنعي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي: مؤسس منظومة «التكويد»

أعلنت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بعد صراع طويل مع المرض.

«الزراعيين» تنعى أحمد العطار

وأصدرت نقابة الزراعيين، بياناً أعلنت فيه أنّ الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ينعى وفاة الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي والأستاذ في معهد أمراض النباتات: «نسأل الله العلي القدير، أنّ يسكن الفقيد فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الدكتور العطار، الباحث أول بمعهد بحوث أمراض النباتات، قد تولى منصبه في عام 2017، بقرار وزاري حمل رقم 1683، أصدره الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق.

وخلال توليه منصبه، بذل الدكتور أحمد العطار، مجهودات كبيرة للارتقاء بمنظومة الحجر الزراعي المصرية، إذ جرى فتح جميع الأسواق الدولية التي كانت مغلقة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وآخرها السوق اليابانية أمام الموالح المصرية بعد أعوام من الإغلاق.

وضع منظومة تكويد المزارع

كما وضع «العطار» منظومة التكويد للمزارع المصرية، التي تحافظ على سلامة المنتجات الزراعية خلال مراحل تصديرها، وتضمن خلوها من الملوثات بجميع أنواعها، كما بلغت الصادرات الزراعية في عهده لأعلى مستوى، وسجلت خلال العام الماضي أكثر من 5 ملايين طن صادرات، ويتوقع أن تسجل نهاية العام الحالي 6 ملايين طن، بعدما كانت لا تزيد عن 4 ملايين طن عام 2017، وقت توليه المسؤولية.

ومن جهة أخرى، نعى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، قائلا: «الراحل توفى بعد رحلة حافلة من العمل الوطنى بذل خلالها جهود كبيرة فى النهوض بالصادرات الزراعية المصرية، وكان عليه رحمة الله فاضلًا دمث الخلق وأدى المسئولية بأمانة واخلاص».

وأعرب وزير الزراعة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحمته وعظيم فضله وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.