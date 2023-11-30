محافظة أسيوط تخصص 6 لجان لتصويت الوافدين في انتخابات الرئاسة

أعلنت محافظة أسيوط، تخصيص 6 لجان لتصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر انطلاقها أيام 10و11و12 ديسمبر في الداخل.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أماكن وعناوين لجان الوافدين المخصصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة:

- لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة

- لجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب.

- لجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق أسيوط.

- لجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج الكائن أمام محطة قطار أبوتيج.

- لجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط.

- لجنة بالمنطقة البترولية بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط.

عدد الناخبين بمحافظة أسيوط

وكانت محافظة أسيوط أعلنت أن الانتخابات سوف تجري داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.