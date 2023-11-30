لاستقبال 3 ملايين مواطن.. «أسيوط» تنهي استعداداتها للانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تنطلق في الداخل على مدار أيام 10و11و12 من شهر ديسمبر المقبل، حيث يبلغ عدد الناخبين 2 مليون و955 ألفًا و21 ناخبًا، موزعين على مختلف مراكز وقرى المحافظة.

رفع درجة الاستعداد للقصوى

وأضاف محافظ أسيوط في تصريحات له أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وتموينها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، وأن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أي عقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة. مشددًا على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

عدد المقار الانتخابية

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الانتخابات سوف تجري داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، لافتًا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.