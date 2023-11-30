رئيس «COP28» يوجه الشكر إلى مصر على جهودها في قمة المناخ السابقة

وجه الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 في الإمارات، الشكر والتقدير لوزير الخارجية السفير سامح شكري على قيادة مؤتمر الأطراف بحكمة وتكامل وشجاعة، مؤكدا تقديره لخدماته والتزاماته بملف التغير المناخي فضلا عن تقديره لجهود مصر خلال رئاستها cop27.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات قمة cop28 التي تنظمها الإمارات: «منذ اتفاقية باريس، قمنا بالعمل على بعض الإنجازات، لكن الطريق الذي سلكناه لم يصل بنا إلى وجهتنا في الوقت المحدد»، متابعا أننا نعمل على إيجاد المسار الجديد والأوسع للتغلب على التحديات، وإيجاد الأدوات من أجل تحقيق الأهداف.

وتابع: «لدينا فرصة للعمل على 3 عوامل في وقت واحد، فيمكن العمل على المرونة والتكيف وجميع معاني التطبيق والتي تحت مظلة واحدة في نهاية المطاف، وتسريع وتيرة الأفعال في التصدي للتغير المناخي، ولكل منا دورا يجب أن يبدأ فيه الآن».