«شكري» يتجه من نيويورك إلى دبي لتسليم رئاسة مؤتمر المناخ COP28

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية، اتجه اليوم، فور مشاركته فى جلسة مجلس الأمن الوزارية الخاصة بالوضع في قطاع غزة، بنيويورك، إلى مدينة دبي بالإمارات، لتسليم رئاسة الدورة الـ28 لمؤتمر المناخ «COP28» إلى دولة الإمارات عقب انتهاء ولاية الرئاسة المصرية للدورة 27.

أوضح المتحدث باسم الخارجية، عبر صفحة الوزارة على «فيس بوك»، أن سامح شكري سوف يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي من المنتظر أن تشهد مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى دولة الإمارات.