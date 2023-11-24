مهرجان الجمعة البيضاء يبدأ اليوم.. خط ساخن لتقديم شكوى لـ«حماية المستهلك»

تبدأ اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر تخفيضات ما يعرف بالجمعة البيضاء في مصر وباقي دول العالم وتُعَدُّ فرصة للاستفادة من الخصومات والعروض على جميع المنتجات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ومحلات الملابس والأحذية في جميع دول العالم.

العروض تصل إلى 70%

وتشمل عروض الجمعة البيضاء 2023 المعروفة باسم «بلاك فرايداي»، مختلف السلع والمنتجات المتوفرة عبر جميع المتاجر الإلكترونية، وكذلك في المحلات التجارية والمولات، بخصومات تصل إلى أكثر من 70% على جميع المنتجات، وتبدأ عروض الجمعة البيضاء من بداية الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023.

خط ساخن لحماية المستهلك

من ناحية أخرى، طالب جهاز حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك من المواطنين بالتواصل مع الجهاز حال تعرضهم لأى نوع من الغش أو الإعلان المضلل أثناء عمليات الشراء من المحلات التجارية خلال فترة موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضى.