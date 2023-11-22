لجنة النقل بـ«النواب» تشيد بالجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بنجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، موضحا أنه يكلل دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تبني القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وثباته على موقفه من قضية التهجير القسري للفلسطينيين.

مصر تتبنى القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

وأضاف في بيان صحفي أن موقف مصر والقيادة المصرية والشعب المصري بكل طوائفه الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، خاصة إلى الأراضي المصرية في سيناء، كان على رأس أولويات الدولة المصرية والتي تبنت منذ اللحظة الأولى قضية الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ.

تحقيق السلام العادل وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة

وأكد أن مصر استطاعت بقيادتها الحكيمة تكوين رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، ما يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدولة ما زالت تؤكد مرارا وتكرارا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.