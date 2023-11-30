خريطة قوافل «صحة الدقهلية» خلال ديسمبر للكشف على المواطنين

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بالدقهلية تظيم عدة قوافل علاجية على مدار شهر ديسمبر من أجل توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات الطبية في محافظة الدقهلية مع توفير العلاج اللازم من أجل المواطنين.

قوافل طبية بمحافظة الدقهلية بشهر ديسمبر

وأكد «مكين» في بيان له أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأوضح أنه يجري توقيع الكشف في عدة قوافل والتي تضم عددا من العيادات منها عيادات متنقلة مثل: «أطفال، رمد، نساء، تنظيم أسرة»، وعيادات داخل الوحدة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray».

وأشار إلى أن جدول عمل القوافل الطبية على مدار شهر ديسمبر في المحافظة جاء كالآتي:

- قافلة طبية يوم 4 و5 ديسمبر داخل قرية كفر المحمدية في مركز ميت غمر بالدقهلية

- قافلة طبية يوم 11 و12 ديسمبر في قرية منشأة شومان التابعة لمركز جمصة

- قافلة طبية يوم 18 و19 في قرية الخليج بمركز المنصورة.