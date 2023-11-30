جامعة أسيوط تواصل ندوات «مصر تنتخب» لطلاب كلية تكنولوجيا صناعة السكر

نظم مركز دراسات المستقبل، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط ، ندوة تثقيفية بعنوان: «مصر تنتخب.. حق الشباب، وواجبهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية» بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها المركز؛ لتوعية الطلاب، والطالبات حول الانتخابات الرئاسية.

تأتي الندوة في إطار حرص جامعة أسيوط على تنظيم سلسلة ندوات توعوية، تحت إشراف الدكتور محمد العدوي مدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، وبحضور الدكتورة دينا ممدوح عميدة الكلية، والدكتور طارق أبو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح فتوح الناقش وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله فيصل أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالجهاز الإداري، والطلاب بالكلية.

الانتخابات الرئاسية

وأشارت الدكتورة دينا ممدوح إلى أن مصر تشهد خلال الفترة المقبلة، حدثاً مهماً؛ وهو الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، والذي يتزامن مع وجود الكثير من التحديات الراهنة؛ إقليميا، وعالمياً، مؤكدةً أن المشاركة السياسية واجب وطني لكل مواطن، وحق من حقوقه المشروعة دستورياً، كما أنها تمثل إسهاماً حقيقياً في العملية الديمقراطية؛ لتحقيق مستقبل أفضل للوطن.

مبادئ المواطنة

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عدوي؛ أهمية دور الجامعة في توعية جميع أطياف الشعب المصري، خاصةً الشباب؛ بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحاً أسس، ومبادئ المواطنة الفعالة، ودورها في الاهتمام، بالشأن العام، والحرص على المصالح العامة؛ في إطار علاقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات السلطة؛ وذلك حفاظاً على الحقوق، والواجبات، فضلاً عن نشر الوعي، والثقافة، والمعرفة لدى الشعوب بحقوق المواطنة؛ لتحقيق التنمية الشاملة.

نشر الثقافة السياسية

وأشار الدكتور عبد الله فيصل، إلى ضرورة نشر الثقافة السياسية، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، والتأكيد علي أهمية دور الشباب بالقضايا المختلفة التي ترتبط بالوطن، والمشكلات التي يواجهها المجتمع، لافتاً إلى أن وعي الشباب بعلم السياسة- وهو علم دراسة الدولة - يؤدي إلى تحقيق العدالة، والمساواة، والديمقراطية.