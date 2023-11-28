استشاري تغذية علاجية: شرب الماء يساعد على إنقاص الوزن

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية إن أي طعام يتناوله الإنسان يعمل على تدفئة الجسم، لأن هناك سعرات حرارية في أي طعام خلقه الله، لافتا إلى أنه بدون التفكير في أنواع الطعام الله خلق لكل موسم طعام ينبت في هذا الموسم.

«فهمي»: المياه لا تحتوي على سعرات حرارية

وأضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «المياه فقط هي الشيء الوحيد الذي يعمل على فقدان الوزن، لأنها لا تحتوي على أية سعرات حرارية، والخيار به سعرات حرارية بالتالي لا يعمل على التخسيس».

طعام لكل موسم

وتابع استشاري التغذية العلاجية: «ربنا أعطانا لكل موسم طعام، عندنا خضار صيفي وآخر شتوي وكذلك في الشتاء يوجد خضار وفاكهة شتوي، وعيىنا الالتزام بهذه الأطعمة في مواسمها»، لافتاً إلى أن التعديل الوراثي والهرمونات غيرت في كمية الفيتامينات الموجودة في الخضروات والفاكهة.