حققت إيرادات 20 مليار جنيه.. 7 معلومات عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير

تركز وزارة قطاع الأعمال العام الفترة الحالية على المشروعات المختلفة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضمن الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير الشامل لكافة الشركات التابعة للوزارة من أجل التكامل لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي وأفريقيا وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك وفقاً لما صرح به منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 8 معلومات عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير والتي جاءت كما يلي:

الأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها

- تأسست الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

- تنفذ الشركة كافة الأعمال والمقاولات والأشغال العامة مثل إنشاء المصانع والفنادق ومشروعات الإسكان ومحطات تنقية المياه ومحطات الصرف الصحي وأعمال الشبكات والقوى الكهربائية والمطارات والطرق والمواني البحرية والسدود والكباري والقرى السياحية والاستثمارات العقارية.

- حققت الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة إيرادات بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%.

حجم التعاقدات للشركة

- يبلغ حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال الفترة المقبلة بالنسبة للمشروعات المستقبلية حوالي 35 مليار جنيه.

- يعتبر قطاع التشييد والبناء من القطاعات ذات التأثير الإستراتيجي اقتصاديا حيث ترتبط وتتأثر به أكثر من 90 صناعة مثل صناعة الأسمنت والحديد والجبس والبويات والسيراميك.

- تركز الشركة للتوجه إلى الخارج لفتح أسواق جديدة والتوسع فى الإستثمار العقارى على أراضى الشركة.

- كما تهتم الشركة القابضة للتشييد والتعمير برفع مستوى العاملين فنياً و مادياً.