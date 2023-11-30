إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية 

شنت الوحدات المحلية في قرى ومراكز الإسماعيلية حملة مكبرة خلال الساعات الماضية، استهدفت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

واعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 14 قيراطًا، وهي عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وقال بيان رسمي للمحافظة، إن حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، تأتي بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأضاف البيان أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أكد عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات.

كما وجه بشارة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وكل من يثبت تورطه، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.