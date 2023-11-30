سعر قنطار القطن في الأسواق اليوم الخميس.. اعرف «جيزة 92» بكام

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إنّ أسعار قنطار القطن صنف جيزة 92 طويل التيلة، سجلت اليوم ما بين 12320 حتى 12640 جنيهًا، خلال تعاملات المزادات العلنية التي عقدت في محافظة دمياط.

أسعار قنطار القطن اليوم والمنزرع

وأوضح «أبو اليزيد »، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار القطن اليوم جاءت جيدة للغاية، وذلك لكل قنطار قطن مباع، مشيرًا إلى أنّ صنف «جيزة 92» من القطن الذي يزرع في محافظة دمياط فقط، من الأصناف المميزة طويلة التيلة، والتي تُصدر لعدد من دول أوروبا.

قطن تصديري جيزة 92

وأشار إلى أنّ صنف القطن جيزة 92، يعد من الأقطان ذات الجودة العالية، كونه قطن تصديري من المقام الأول، كما أنه يعد منتجًا ممتازًا من حيث التصنيع المحلي، وذو جودة فائقة، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة من القطن في دمياط هذا العام تقدر بنحو 6 آلاف فدان من صنف «جيزة 92».