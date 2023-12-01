مواصفات أسئلة امتحان العلوم للإعدادية المكفوفين.. توزيع الدرجات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية بمدارس النور للمكفوفين، وتوزيع الأسئلة والدرجات لجميع الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

مواصفات امتحان العلوم للمكفوفين

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2023-2024.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات «الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ العلاقات بين السطور الامتحان العامة الأساسية».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن حجم الخط - نوع الخط - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة.

توزيع الأسئلة والدرجات

أوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة الورقة الامتحانية لمادة العلوم للمرحلة الإعدادية ودرجتها لكل من :

- الصفان الأول والثاني الإعدادي 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال (10) درجات

- الصف الثالث الإعدادي: 4 أسئلة إجبارية لكل سؤال 5 درجات.

- الدرجة الكلية لامتحان الفصل الدراسي الأول: وفق القرار الوزاري رقم (168) بشأن نظام التقييم: لصفوف النقل من السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، والخطة الدراسية لمدارس الدور للمكفوفين المعتمدة من مكتب تنمية التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تكون الدرجة لكل من:

- الصفان الأول والثاني الإعدادي (80) درجة للامتحان التحريري، وتخصص 20 درجة أعمال سنة حيث تقسم كما يلي (5 درجات مواظبة، 3 درجات سلوك، 10 درجات اختبارات الشهور)، ولا توجد درجات للامتحان العملي، فتصبح درجة امتحان الفصل الدراسي الأول 100 درجة .

- الصف الثالث الإعدادي: 20 درجة.

- أن تتضمن جزئيات السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي الصفوف الدراسية الثلاث (الأول الثاني، والثالث الإعدادي) طبعة 2023-2024 .

- أن تشمل أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، والمتضمنة بوحدات المقرر الدراسي للصفوف الدراسية الثلاث ( الأول، الثاني، والثالث الإعدادي) 2023-2024 الفصل الدراسي الأول .

- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

- أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة وصحيحة مع البعد عن الاحتمالات .

- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية: الأسئلة الموضوعية وتشمل (الاختيار من متعدد الصواب والخطأ، المزاوجة، الإكمال المقيد، إعادة الترتيب، صوب ما تحته خط، المصطلح العلمي، استخرج الكلمة المختلفة).

- الأسئلة المقالية ذات الإجابة القصيرة وتشمل (الشرح، التفسير المقارنة، التوضيح، اذكر السبب، ماذا يحدث لو ما وظيفة، ما أهمية) .

- تكتب جميع الأسئلة بخط بارز (بطريق برائل، وأن تكون الإجابة في الامتحان على جلسة امتحانية واحدة منفصلة».

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية «ساعتان للصفين الأول والثاني الاعدادي ، شاملة وقت المراجعة، ساعتان ونصف للصف الثالث الإعدادي، شاملة وقت المراجعة».