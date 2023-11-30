وكيل رياضة القليوبية يفتتح المشروع القومي «نادي القيادات الشبابية» 

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية افتتاح المشروع القومي «نادي القيادات الشبابية YLC»، الذي تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بمشاركة 40 شابا وفتاة من أبناء محافظة القليوبية، بقاعة المديرية للاجتماعات.

وأشار «الصبروط»، في بيان إلى أن الشباب يمثل حوالى 60 % من التعداد السكاني لمصر، وأن وزارة الشباب والرياضة تعمل على رعاية الشباب والنشئ، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، ونادي القيادات الشبابية يهدف إلى استثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة وإطلاق قدراتها الإبداعية، وحثها علي الريادة والابتكار، بالإضافة إلى تنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية.

وأوضح الدكتور خالد سعيد صيام وكيل كلية التربية الرياضية جامعة بنها بمحافظة القليوبية عدة محاور مفهوم القيادة هي القدرة على التأثير على الآخرين وتوجيه سلوكهم نحو تحقيق الأهداف المشتركة، فهي مسؤولية تجاه المجموعة المقادة لتحقيق النتائج المرسومة، والفرق بين القيادة والإدارة، إذ تركز الإدارة على المنطق أكثر من القيادة التي تركز على العاطفة، وتهتم الإدارة بالتفاصيل والجزيئات على عكس القيادة التي تركز على اختيار العمل الصحيح، أما مهارات القيادة «فنية، وإنسانية، وتنظيمية، وفكرية».

وأضاف أن سمات القائد تتمثل في الصفات الجسدية، والقدرات العقلية، والمبادأة والابتكار، وضبط النفس، والشجاعة، والقدرة على الحسم، وسرعة التصرف، والقدرة على توقع الصعاب، وابتكار الوسائل لمواجهتها، والتغلب عليها.