ينتج 600 ألف جرعة.. افتتاح أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي بالشرق الأوسط

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أكبر مركز للتلقيح للتلقيح الاصطناعي في الشرق الأوسط التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة ومقره منطقة العامرية بالإسكندرية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد».

وعقب الافتتاح، قال القصير إن الهدف من المركز هو تحسين جودة المنتج النهائي من الجرعات مما يحقق التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني على مستوى الدولة.

وأضاف أنَّ الطاقة الإنتاجية للمركز 600 ألف جرعة سنويًا ومستهدف الوصول بها إلى 1.2 مليون جرعة بعد أن كانت 150 ألف فقط.

وأكّد وزير الزراعة أهمية الدور الذي يقدمه مركز التلقيح الاصطناعي، باعتباره وسيلة مهمة لرفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لقطعان الماشية، وخاصة وان المركز يضم 62 طلوقة من أفضل السلالات العالمية ومعدل التحول فيها عالي الإنتاجية الأمر الذي يسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من اللحوم ورؤوس الماشية بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح.

وناشد وزير الزراعة المربيين باتباع الأساليب الحديثة في تربية وتنمية الثروة الحيوانية لزيادة دخولهم بدلا من الأساليب القديمة

وقال القصير إن المركز يعمل على تقديم خدمات التحسين الوراثي ونشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب والمختبرة لتكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات الأمر الذي سيؤدى إلى مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان وزيادة معدل النمو اليومي لعجول التسمين الناتجة.

وجه القصير قيادات الوزارة بنشر ثقافة التلقيح الاصطناعي ومتابعة الجرعات واثارها لدى المربين، كما أشاد بالقائمين على المركز والعاملين فيه، مؤكّدًا أهمية دورهم في إطار رؤية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية.