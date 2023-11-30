حالات رفع عداد الكهرباء نهائيا عن المشترك.. بسبب الفاتورة في هذه الحالة

يتعرض عدد من المواطنين في بعض الأحيان، لرفع عداد الكهرباء نهائيا، ويتساءل صاحب العداد عن السبب، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الحالات التي تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء نهائيا والتي من بينها عدم دفع الفاتورة، والتي أوضحتها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وفقًا للقانون.

في هذه الحالة يتم رفع عداد الكهرباء نهائيا

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه من شروط فسخ العقد لرفع عداد الكهرباء، هو حالة امتناع صاحب العداد عن دفع فاتورة الكهرباء، وذلك بعد شهر من مطالبته بالسداد، أى بعد شهرين بعدم سداد الفاتورتين.

وكانت حذرت وزارة الكهرباء المواطنين من تراكم الفواتير لمدة شهرين متتالين دون سدادهما، لأن في هذه الحالة ستقوم برفع عداد الكهرباء عن أي مواطن، ويتم تركيب العداد مسبق الشحن «بكارت»، ويتم تقسيط ثمنه على شحن العداد.

حالات رفع العداد

وفي السياق ذاته، كانت حددت وزارة الكهرباء، أنه يوجد 3 حالات يتم خلالها رفع العداد:

1- طلب صاحب العداد برفعه.. للسفر خارج البلاد.

2- حالة فحص العداد وفى حالة التأكد من سلامته وصلاحيته، بناء على طلب المشترك أو الشركة، ويتم بعدها إعادة التركيب.

3- حالة الهدم وإعادة البناء، يتم مقايسة جديدة يخصم منها ثمن العداد.