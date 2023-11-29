حركة ترقيات وتغييرات موسعة في 4 شركات توزيع الكهرباء

أصدر 4 روؤساء شركات لتوزيع الكهرباء حركة ترقيات وتغييرات وتنقلات بهدف رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة، ولسعي الشركات تقديم خدمات متميزة لجميع المشتركين في نطاق عملها، باعتبار أنّ المشترك أولوية أولى لقطاع الكهرباء.

تعيينات بشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء

وفي شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أصدر المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة الشركة عدد من القرارات، تضمنت تعيين المهندس محمد رمضان محمد مدير عام التشغيل قطاع توزيع كهرباء بنى سويف، وتعيين جلال عبد الوهاب مدير عام الوحدة الإدارية بقطاع توزيع كهرباء بني سويف إضافة إلى إصدار قرارا بتعيين 58 لشغل وظيفة مدير إدارة على مستوى قطاعات الشركة وإدارتها المختلفة.

تغييرات وتنقلات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

وفي شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أصدر المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة الشركة قرارا تضمن إجراء حركة تغييرات وتنقلات بين رؤساء قطاع الشؤون التجارية في الشركة، شمل نقل المحاسب أحمد عبد المعطى الأشرم رئيس قطاع الشئون التجارية بشمال البحيرة لشغل وظيفة رئيس قطاع الشؤون التجارية بوسط البحيرة، ونقل المحاسب مسعد سالم نوار رئيس قطاع الشؤون التجارية بوسط البحيرة لشغل وظيفة رئيس قطاع الشؤون التجارية بمطروح والساحل الشمالي، إضافة إلى نقل المحاسب ياسر فتحي بهنسي رئيس قطاع الشئون التجارية بجنوب البحيرة والسادات للعمل رئيس قطاع الشؤون التجارية بشمال البحيرة، والمحاسب مصطفى الجرف رئيس قطاع الشؤون التجارية بمطروح والساحل الشمالي لشغل منصب رئيس قطاع الشؤون التجارية بجنوب البحيرة والسادات.

ترقيات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

كما أصدر المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حركة ترقيات بالشركة تضمنت كل من «المهندس القطب السيد سعد الدين الرده لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة لمراقبة الجودة، ومحمد بيومي سعيد الكافوري لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة، ومنى محمد مصطفى علوان لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للتحقيقات».

ترقيات قيادات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

فيما أصدر المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عدد من القرارات لحركة ترقيات موسعة للقيادات التنفيذية بالشركة، شملت ندب المهندس أشرف الدسوقي عبد الرحمن بدوي رئيسا لقطاعات شبكات التوزيع، وندب السيد محمد سليمان رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات، والمهندس عمر فتحي حسن رئيس قطاعات الشؤون الفنية، والمهندس أيمن أحمد إسماعيل بقطاع شبكات التوزيع، والمهندس محمد أحمد عوض بقطاع التحكم والوقاية والاتصالات، والدكتورة مهندسة إيناس صفوت محمد بقطاع الشؤون الفنية، والمحاسبة مريام فوزي رضا بقطاع الشؤون التجارية، والمهندسة هند محمد محمد والمهندسة نهي محمد ماهر والمهندسة هبة محمود ابراهيم بقطاعات الشؤون الفنية، والمهندس أحمد جمال حسن والمهندس أحمد الدري جاد بقطاعات شبكات التوزيع، والمهندس محمد فكري عبد المؤمن بقطاع السلامة والصحة المهنية، والمحاسبين بسيوني السيد بسيوني وسامح محمد محب وباسم سعيد محمد وأحمد زكي محمد ومحمد عبد الحافظ محمد بقطاعات الشؤون التجارية.