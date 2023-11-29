3 طرق لمتابعة طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي.. اعرف رابط التقديم

كشفت الشركة القابضة للكهرباء، اليوم الخميس، عن 3 طرق يمكن من خلالها لمتابعة طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي، وذلك لسكان المباني العشوائية والمخالفة.

طرق متابعة طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي

وأوضحت الشركة أن الإشعارات بموقف الطلب سيتمّ إرسالها من خلال:

1- الموقع الإلكتروني نفسه (خدمة متابعة الطلبات).

2- البريد الإلكتروني للمتقدم بالطلب.

3- رسائل Sms على رقم الهاتف المذكور بالطلب.

وأوضحت أنَّ العداد الكودي هو عداد يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيار كهربائي بصورة غير قانونية نتيجة مخالفة المبنى لشروط الترخيص والبناء، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن وحمايته من محاضر سرقة التيار من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة من ناحية أخرى.

وأضافت أن العداد الكودي يتم تركيبه بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

رابط التقديم لتركيب العداد الكودي

وأكّدت أنَّه يمكن التقديم لتركيب العداد الكودي من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لـ كهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط https://eservices.eehc.gov.eg/.