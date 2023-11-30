ورشة تدريبية لـ«صحة الدقهلية» عن الأمان المعملي والمخاطر الحيوي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة المعامل المركزية بمديرية الصحة برئاسة الدكتور أحمد الدمرداش مدير الإدارة، بتنظيم ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية اليوم الخميس 30 نوفمبر.

ورشة تدريبية مكثفة عن الأمان المعملي بالدقهلية

وأشار«مكين»، في بيان إلى أن الورشة التدريبية جاءت في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية لتحقيق مستوى عالٍ من الاهتمام بالمرضى.

مشاركة 30 متدربا من المستشفيات والإدارات الصحية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه جرى مشاركة نحو 30 متدربًا من المستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمحافظة، بالدورة التي تستمر على مدار 5 أيام، واستهدف التدريب المهنيون ممن يعملون في السلامة الحيوية في المعامل للتعرف على المخاطر التي تتهدد الأمن والسلامة الحيوية إدارة المخلفات الخطرة، وأتاح الفرصة للممارسة باستخدام التقييم بأسلوب منهجي.