موقع أمريكي يشيد بقناة «القاهرة الإخبارية»: استطاعت تحقيق شهرة عالمية

سلّط موقع «Newslooks» الأمريكي، الضوء على نجاح قناة القاهرة الإخبارية، مُشيدًا بتجربتها، والتي انطلقت قبل عام واحد فقط، وظهرت بسرعة بعد مرحلة إعداد قصيرة مدتها ثلاثة أشهر سبقت مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

قناة القاهرة الإخبارية، وفق الموقع، بتوجيه من فريق ديناميكي من المحررين الشباب وبدعم من الإعلاميين المصريين المخضرمين والمواهب المزدهرة، تمكنت بسرعة من إنشاء مكانة مهمة وكبيرة لنفسها.

وعدّد موقع «Newslooks» نجاحات القناة وهي كالآتي:

الانطلاقة والنمو السريع

إطلاق القناة قبل عام واحد فقط، مع مرحلة إعداد مدتها ثلاثة أشهر فقط قبل مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022.

فريق التحرير الديناميكي

يقود القناة فريق من المحررين الشباب ويدعمهم إعلاميون مصريون ذوو خبرة ومواهب ناشئة.

التغلب على المنافسة

على الرغم من المنافسة من عمالقة قنوات الأخبار العربية، فأن القناة رسخت نفسها بسرعة.

اعتراف عالمي

اكتسبت القناة اعترافًا دوليًا، حيث كانت تغطيتها تأتي في كثير من الأحيان بالقنوات التلفزيونية الكبرى ووكالات الأنباء، خاصة خلال الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

حضور إعلامي بارز

ظهر شعار القاهرة على شبكات عالمية مثل سي إن إن، سكاي نيوز، فرانس 24، قنوات إسرائيلية مختلفة، وتلفزيون الحرة.

تغطية شاملة

تقدم القناة تحديثات حية مستمرة وتغطية شاملة لأحداث مثل الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك تفاصيل عن الضربات الإسرائيلية المضادة، وغزو غزة، وتبادل الرهائن.

شبكة المراسلين العالمية

شبكة من المراسلين ذوي المهارات العالية في جميع أنحاء العالم أتاحت إجراء مقابلات وتقارير حصرية.

المكاتب العالمية الإستراتيجية

من خلال مكاتبها في المدن الرئيسية مثل واشنطن ولندن، استضافت القناة محللين ومسؤولين سياسيين بارزين.

القيادة والروح

يعزو أحمد الطاهري، رئيس قسم الأخبار بشركة مصر المتحدة، نجاح القناة إلى مصداقيتها ونزاهتها وتقاريرها الموضوعية، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه شركة مصر المتحدة.

شعار القناة

شعار القناة يؤكد هويتها الفريدة.

التوسع المستقبلي

هناك خطط جارية لإطلاق قناة جديدة باللغة الإنجليزية للوصول إلى الجماهير الناطقة باللغة الإنجليزية على مستوى العالم.

أكد الموقع الأمريكي، أن الصعود السريع لقناة القاهرة الإخبارية إلى الاعتراف العالمي يتم تأكيده من خلال تغطيتها الواسعة التي يتم الحصول عليها بشكل متكرر من قبل القنوات التلفزيونية الدولية الكبرى ووكالات الأنباء، خاصة خلال الصراع المستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ويتردد صدى شعار القناة عبر شبكتها العالمية من المذيعين والمراسلين، مما يؤسس لهوية فريدة من نوعها، ووفق الموقع، فإنه بالنظر إلى المستقبل، يستعد الفريق لإطلاق قناة جديدة باللغة الإنجليزية، QNEWS، بهدف توسيع نطاق وصولها إلى الجماهير الناطقة باللغة الإنجليزية على مستوى العالم.