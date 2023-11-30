«القاهرة الإخبارية».. قصة نجاح مصرية تصل إلى لعالمية خلال عام

مبدأها «الدقة والصدق» في نقل الأخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في تناول كل الأحداث التي تشهدها كافة دول العالم، انطلقت قناة «القاهرة الإخبارية» لتنافس كل القنوات الإخبارية الدولية والإقليمية بكل مهنية في العام الماضي، بعد فترة إعداد لم تتجاوز الثلاثة أشهر قبل انطلاق مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ عام 2022.

ومع قيادة صحفية شابة وبسواعد مجموعة من الخبراء في الاعلام المصري إلى جانب الشباب الواعد، وبالرغم من التحديات والمنافسة الشرسة من فضائيات عربية إخبارية لها باع طويل في عالم الاخبار، مثل قناة الجزيرة القطرية وقناة العربية السعودية و«سكاي نيوز» عربية الإماراتية وغيرها، تمكنت قناة «القاهرة الإخبارية» من حجز مقعد متميز لها بين تلك القنوات، بل وتخطى بعضها الى قنوات عالمية في فترة وجيزة.

وليس أدل على ذلك من اقتباس قنوات تليفزيونية دولية ووكالات أنباء عالمية للكثير من تغطيات القناة الحصرية، وخاصة أثناء الأزمة الحالية المشتعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

فظهر شعار القناة على عدد من الفضائيات مثل سي إن إن الأمريكية، وسكاي نيوز البريطانية وفرانس 24 إضافة إلى القنوات الإسرائيلية، فضلًا عن قناة الحرة الأمريكية الناطقة باللغة العربية.

كما نقلت وكالات أنباء دولية عن قناة القاهرة الإخبارية كوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، وكلها نقلت عن تغطيات غرفة اخبار القناة والبث المباشر المستمر 24 ساعة في اليوم على مدار كل أيام الأسبوع لأحداث الحرب بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبفضل شبكة مراسلين عالية المهنية منشرة في كل عواصم العالم، تمكنت قناة القاهرة الإخبارية من الانفراد بعدد كبير من اللقاءات والتغطيات على مدار عام.

وتعتمد القناة على مكاتبها في عواصم مهمة مثل واشنطن ولندن وغيرها في اجتذاب ضيوف متميزين ومحللين سياسيين سواء من المسئولين الرسميين، او ممثلي الأحزاب والمؤسسات المختلفة واللذين تعاقدت معهم القناة للظهور بشكل حصري على شاشتها.

ويقول أحمد الطاهري، البالغ من العمر 40 عاما، رئيس قطاع الاخبار في الشركة المتحدة المصرية الراعية للقناة ان «الفضل في نجاح القناة يرجع أولا للدعم الذي وفرته المتحدة لفريق العمل، وثانيا لتبني القناة منهجا يعتمد على المصداقية والحياد والموضوعية في نقل الحقائق لمشاهديها»، وهو ما يجمله الطاهري في عبارة «المصداقية والعمل الجاد هما عنوان قناة القاهرة الإخبارية».