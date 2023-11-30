وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية بمنطقة الأسمرات

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من «قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات».

ونسقت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل «إنسانية».. استهدفت منطقة حي الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة، لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، إذ جرى توزيع عدد من المساعدات العينية «عبوات المواد الغذائية - بطاطين»، على السيدات المعيلات من أهالي الحي.

ولاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.