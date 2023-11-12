«الداخلية» تطلق مبادرة «كلنا واحد.. مع زهور المستقبل» برعاية الرئيس السيسي

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد – مع زهور المستقبل» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوزيع حقائب مدرسية وعبوات غذائية على الطلبة وأسرهم من الفئات الأولى بالرعاية بالقاهرة.

وتأتي مبادرة كلنا واحد، تأكيدا على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وتستهدف الحملة أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية «الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوي الاحتياجات الخاصة، دور رعاية الأيتام» على مستوى الجمهورية، تعزيزا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

ونسق قطاع حقوق الإنسان مع الجهات المعنية لإيفاد قافلة لتوزيع عدد من المساعدات العينية «4250 حقيبة مدرسية – 3000 عبوة غذائية» على الطلبة وأسرهم من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة القاهرة.