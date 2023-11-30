رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الداخلية» توجه قافلة إنسانية ضمن «كلنا واحد» بالأسمرات في القاهرة

كتب:

محمد بركات
02:32 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان» وبمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من «قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات».

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل إنسانية، استهدفت منطقة حي الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة؛ لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية «عبوات المواد الغذائية - بطاطين» على السيدات المعيلات من أهالي الحي ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

اقرأ المزيد:

4 جهات لدفع تكاليف حج القرعة في وزارة الداخلية.. اعرف التفاصيل

وزارة الداخلية: 149 ألف جنيه تكاليف حج القرعة لهذا العام

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج المصرية.. اعرف كيفية التقديم في قرعة 2024

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

وزارة الداخلية: القبض على المتهمين بسرقة أعمدة إرشادات المرور بالقاهرة

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات وزارة الداخلية خلال 10 سنوات
بقلم محمد بركات