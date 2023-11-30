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فريد زهران يلتقي بأهل الصعيد في 3 مؤتمرات متتالية قبل الصمت الانتخابي

كتب:

محمد أباظة
11:14 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
مؤتمر فريد زهران

مؤتمر فريد زهران

كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أماكن الـ3 مؤتمرات الجماهيرية الحاشدة المقبلة لمرشحها الرئاسي، قبل أيام من بدء الصمت الانتخابي.

وقالت منى الشماخ، مقررة اللجنة الإعلامية بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن «زهران» عقد مؤتمرًا جماهيريًا اليوم الخميس، في محافظة المنيا، وذلك في دير مواس الساعة 3 ظهرا.

مؤتمرات فريد زهران

أضافت «الشماخ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤتمرين الآخرين، غدا الجمعة في محافظة سوهاج الساعة 6 ونص مساء، والسبت 2 ديسمبر في قاعة المؤتمرات بمدينة الطود بمركز التعليم المدني في محافظة الأقصر.

وأعلنت حملة فريد زهران، انعقاد ورشة العمل الخاصة بمتابعة انتخابات المصريين في الخارج، بداية من غد الخميس، الساعة 4 مساء، بمقر الحملة في المقطم.

غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات بالخارج

وفي وقت سابق، كشفت حملة فريد زهران، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج، وستتواصل غرفة عمليات الحملة مع أعضاء الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية، لمتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية، كما تتابع الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل المصريين بالخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.