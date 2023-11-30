تشغيل خط سير «طيبة - قوص» لخدمة جهاز المدينة بالأقصر

أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، تشغيل خط سير «طيبة – قوص» والعودة، وذلك لخدمة سكان المدينة والمحافظة وذلك ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالمدينة، تنفيذا لتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمتابعة المستمرة للمدينة.

جولة تفقدية

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس الجهاز، لتفقد مدرسة طيبة الرسمية المتميزة لغات، للوقوف على أي معوقات وملاحظات قد تعترض العملية التعليمية وبحث سبل تذليلها، والطرق المؤدية إليها والتأكد من عدم وجود إشغالات وانتظام حملات النظافة ورفع المخلفات.

احتياجات قطاع التعليم

كما حرص عبداللاه، خلال جولة مدينة طيبة، على الاطمئنان على أبناءنا الطلبة بالمرور على الفصول الدراسية بمراحلها والتحدث معهم ومع المدرسين وأولياء الأمور عن أي عقبات تواجههم بهدف توفير المناخ المناسب لتحقيق طموحاتهم، مؤكدا أن الجهاز على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات قطاع التعليم، وتوفير سبل الراحة لأبنائنا الطلاب في كافة مراحل التعليم، وتقديم كافة أوجه الدعم لتذليل أي صعوبات تواجه الطلاب وترتقى بالمنظومة التعليمية بالمدينة.