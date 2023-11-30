أطفال سيوة في زيارة لـ«بيت الثقافة ومركز الإبداع».. تعلم فنون تراث الواحة

نظمت مكتبة مصر العامة بالتعاون مع فرع الأزهر الشريف، اليوم الخميس، زيارة ميدانية للأطفال من التلاميذ إلى بيت الثقافة، ومركز الإبداع الثقافي في الواحة، لتعريف الأطفال جميع المعلومات حول تاريخ تراث سيوة، الذي يرصد أجيالاً عديدة، ويعكس جميع الفنون التي تتميز بها سيوة عن غيرها من المدن الأخرى في ربوع مصر.

التوعية بأهمية التراث في سيوة

وقال أنور مادي، أخصائي اجتماعي بالأزهر الشريف، اليوم، إن الهدف من زيارة أبناء سيوة هو حثهم على تعلم جميع الفنون والتعرف عليه عن قرب، وتوعية الجيل الحالي بأهمية التراث، وتعزيز الهوية الثقافية لدى الجيل الجديد.

مركز التراث والإبداع في سيوة

وأضاف محمد عمران جيري، مدير المكتبة العامة في سيوة، والتي تضم مركز الإبداع الثقافي، الذي بدوره اصطحب التلاميذ في جولة داخل أجنحة المكتبة لتعريفهم الأنشطة والبرامج التي تقدمها المكتبة ومركز الإبداع، وتعريفهم بأحدث الكتب المعروضة، وشروط الاستعارة، كما جرب عقد ندوة تثقيفية عن أهم المعالم السياحية داخل الواحة، وواجبنا في الحفاظ على التراث السيوي والعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية وطرق تنميتها، وتكريم لفيف من الأطفال لمشاركتهم المتميزة.

بيت ثقافة سيوة

وزار الأطفال الواحة بيت ثقافة سيوة التنويري، وجرى الاطلاع على مقتنياته، الثقافية والتراثية، والتعرف على دوره في نشر الثقافة والفنون، والاطلاع على الأنشطة والبرامج المقدمة التي تسهم في اكتشاف المواهب ودعمها.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، أهمية دور بيوت الثقافة والمكتبات العامة ومراكز الإبداع، داخل المحافظة خاصة في القرى والنجوع والمناطق النائية من أجل المساعدة على نشر الوعي الجماهيري، والتوعية، وغرس القيم الإيجابية، وتعلم الفنون المختلفة، والعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الأبناء، والتغلب على بعض السلوكيات السلبية عن طريق تكثيف الأنشطة والبرامج والفعاليات وورش العمل والندوات التي يقدمها للنشء والشباب والأطفال.