«محمية سيوة الطبيعية ثروات وكنوز» ندوة بمكتبة مصر العامة (صور)

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة، بالتعاون مع محمية سيوة الطبيعية وإدارة سيوة التعليمية، ندوة تحت عنوان «محمية سيوة الطبيعية ثروات وكنوز»، بحضور لفيف من شباب سيوة وأبناء وطلاب الواحة.

قضايا البيئة والتغيرات المناخية

وقال محمد عمران جيري مدير المكتبة، على هامش الفعاليات، إن تنظيم الندوة يأتي في إطار رفع الوعي لدى أبناء واحة سيوة خاصة طلاب المدارس بقضايا البيئة والتغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة، وأهمية ذلك في سبيل تعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة بالمحمية ودورها في الاقتصاد من خلال القطاع السياحي، وتعريف الطلاب بأهمية المحميات ودورنا في الحفاظ عليها.

تفاصيل محمية سيوة وأهميتها

واستعرض علي المراكبي الباحث بمحمية سيوة الطبيعية، خلال الندوة التي حضرها عدد كبير من طلاب مدرسة ناصر للتعليم الأساسي، أهمية المحميات الطبيعية، والتعريف بالمحميات في مصر عموماً، ومحمية سيوة على وجه الخصوص، من حيث أهمية موقعها الجغرافي، ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحسن الدخل للمجتمع المحلي، لافتاً أن مساحتها تبلغ 7800 كيلومتر مربع، وجرى إعلانها محمية عام 2002.

مركز زوار محمية سيوة

وشرح «المراكبي»، مكونات مركز زوار محمية سيوة الذي افتتح عام 2011، لتعريف الزوار بمكونات المحمية، وما تضمه من ثراء، حيث التنوع البيولوجي والبيئات المتنوعة، فضلا عن دورها التاريخي الهام.

وأكد على شعار محمية سيوة، «لا تأخذ شيئا معك لا تترك شيئا خلفك»، مجيبا على استفسارات الطلاب وجرى توزيع الجوائز العينية للمشاركين.