«عين كليوباترا».. أشهر المزارات السياحية الجاذبة للأجانب في شتاء سيوة

تعد عين كليوباترا من أكثر المزارات السياحية التي تستقبل الزائرين خلال موسم السياحة الشتوية في سيوة، لما تتمتع به بعدة مميزات، في ظل توافد الرحلات السياحية إلى واحة آمون أرض السحر والجمال، خلال هذه الأيام للاستمتاع بالأجواء الخريفية الرائعة.

ما لا تعرفه عن عين كليوباترا

ويأتي الزائرون إلى عين كليوباترا في سيوة للاستمتاع بالمياه الكبريتية، حسب صالح فتح الله مدير شركة رحلات سياحية لـ«الوطن»، والتي تعد أقدم العيون الطبيعية التي يقصدها الكثيرون، إذ الاستحمام في مياه العين خلال وقت الظهيرة، والجلوس على الكافتريات المحيطة بها وتناول المشروبات السيوية التي يعشقها الأجانب وهي عصير التمر باللبن والذي يشتهر بمشروب الطاقة، والشاي الزردة السيوي على الحطب، بالنعناع، كما يسهر بها الزائرون نظراً لقربها من الفنادق والطبيعة الخلابة للنخيل وأشجار الزيتون حولها وسط مزارع سيوة.

وفود أجنبية تزور عين كليوباترا

ويحرص الأفواج السياحية خلال رحلات سيوة علي زيارة عين كليوباترا، طبقاً لمحمد بكر رئيس مدينة سيوة لـ«الوطن»، من مختلف دول العالم من المانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا وكندا ودول جنوب شرق آسيا ودول الخليج بخلاف رحلات المصريين القادمين من مختلف مدن ومحافظات مصر والشباب من الجامعات المصرية، والجلوس حولها والتقاط الصور التذكارية بخلاف الاستحمام بها والتسوق من البازارات حولها والتي تبيع منتجات سيوة من الصناعات اليدوية والعطارة ومنتجات الملح الصخري من الأنتيكات.

رحلات سيوة

وأوضح أن الرحلات تزداد خلال الموسم السياحي الجاري في شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر أبريل، في أجواء دافئة نهارًا ومعتدله ليلاً، يقيم خلالها الزائرون في فنادق سيوة البيئية المقامة على الطراز السيوي القديم صديق البيئة، مع الاستمتاع ببرنامج سياحي متكامل يستهدف جميع المناطق السياحية خاصة السياحة البيئية التي تنتعش في واحة سيوة.