أسباب تجعل واحة سيوة الوجهة الأولى للسياح.. «نقاء وصفاء وشفاء»

إذا قررت يومًا الاختلاء بنفسك بعيدًا عن هموم الحياة، والاستمتاع بسحر الطبيعة ونقائها، والحصول على راحة نفسية وجسدية وكأنك في الجنة، وسط مناظر خلابة لا مثيل لها على مستوى العالم.. فقط عليك بزيارة واحة سيوة.

تعد واحة سيوة إحدى الوجهات السياحية التي ذاع صيتها خلال السنوات الأخيرة واحتلت مكانة متميزة على خريطة السياحة العالمية لتجذب إليها وفود سياحية من مختلف دول العالم من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا لزيارة واحة السحر والجمال والاستمتاع بأجوائها المتميزة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها عن غيرها من المدن السياحية المصرية.

5 أشياء تجذب الزائرين إلى واحة سيوة

وتؤكد تمارة المغربي مدير شركة سياحة في تصريحها لـ«الوطن»، أن واحة سيوة تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية المختلفة، والتي عددتها في 5 أشياء، تتمثل في التالي:

- اعتماد الفنادق والكامبات الموجودة هناك على مكونات محلية طبيعية تحافظ على البيئة، فضلا عن انتشار المنازل المبنية بمادة «الكرشيف» وهو مزيج من الملح والطين، والتي تساعد على سحب الرطوبة ومنح النزلاء إحساس بالانتعاش الطبيعي.

ويظهر «الكرشيف» ككلمة سر مشتركة لبيوت الواحة، وهي طبقة البناء المونة السيوي الممزوجة بالملح الصخري، حيث جرى بناء أغلب بيوت الواحة الساحرة بتلك المادة التي لا يعرف أسرارها إلا أبناء الواحة.

- تتمتع الواحة بأجمل أماكن السفاري في بحر الرمال الأعظم للاستمتاع بها بسيارات الدفع الرباعي، بالإضافة لممارسة رياضة التزحلق على الرمال.

- انتشار عيون المياه الطبيعية من العيون المساعدة الساخنة والباردة والكبريتية، وبحيرات الملح للاستشفاء.

- وجود متاحف ومناطق أثرية تعود لعدة عصور فرعونية ورومانية ويونانية.

- تتميز سيوة بالأكلات الأورجانك من الخضروات الطازجة الخالية من الكيماويات، والخراف والدواجن التي تعتمد على التغذية من المزارع المختلفة.

الحفاظ على الطراز البيئي في سيوة

من جانبه، يؤكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن سيوة تتميز عن غيرها بالطابع البيئي القديم من البيوت والشوارع، والذي نعمل على الحفاظ عليه بتطوير واجهات المباني على الطراز البيئي.

وأضاف: «انتهينا من المرحلة الأولى بوسط مدينة سيوة بمنطقة شالي والميدان المحيط للمحلات التجارية وجميع المنشآت لتتماشى مع طبيعة سيوة المعمارية»

وأوضح أن كل هذه الأمور تجعل من الواحة مزارا لا غنى عنه، فضلا عن تمتعها بالأمن والأمان والهدوء والسكينة مما يجذب إليها السياح من جميع أنحاء العالم.