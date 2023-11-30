تكريم عدد من العاملين بوزارة السياحة والآثار في كفر الشيخ 

كرم الدكتور أسامة فريد، مدير متحف آثار مدينة كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، عددا من العاملين بوزارة السياحة والآثار، ضمن أعمال الدورة التدريبية، «الاليسريتور واستخدامه في مجال الآثار»، بالتعاون بين متحف كفر الشيخ، ووحدة التدريب المركزي متمثلة في المركز العلمي للتدريب بوسط الدلتا، في الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر، من العام الجاري 2023.

شرح مفصل للحضارة الفرعونية

بينما تناولت أعمال الندوة، عبر بيان نشر على الصفحة الرسمية، بمتحف آثار مدينة كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، شرح مفصل عن بعض الأسر في الحضارة الفرعونية، وطرق استفادة الأجيال المقبلة من عظمة وحضارة الأجداد حتى يومنا هذا، التي تشهد على إبداع هؤلاء في فن العمارة.

أهمية التدريب للعاملين في مجال الآثار

بينما تناولت الدورة التدريبية، التي أقيمت بمتحف آثار كفر الشيخ، أهمية التواصل بين العاملين في مجال السياحة والآثار، من خلال عقد العديد من الندوات التدريبية التي تتناول كل ما هو جديد في علوم عرض وشرح المقتنيات الأثرية في متاحف مصر.