وكيل «صحة البحيرة» يتفقد مستشفى الرمد بدمنهور استعدادا للانتخابات الرئاسية

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الخميس، مستشفى الرمد بدمنهور، للوقوف على استعدادات المستشفى لتأمين العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الالتزام بكل وسائل مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية

وزار «جميعة»، أقسام المستشفى المختلفة، واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل بجميع الأقسام، مشددًا على الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى على الالتزام بكافة وسائل مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية، وتقديم الخدمات بشكل لائق وجيد.

تأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية في البحيرة، وخاصة المستشفيات، للتأكد من انتظام سير العمل بأعلى كفاءة، والوقوف على جاهزية المستشفيات لأي طوارئ خلال إجراء الانتخابات الرئاسية، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.