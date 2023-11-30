أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير «بنقدر ظروفك» 9 ديسمبر

يعيش الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، حيث يستعد حاليًا لتصوير فيلمه الجديد «بنقدر ظروفك»، الذي ينتمي إلى الأفلام الكوميدية.

وقال المؤلف والمنتج سمير النيل، لـ«الوطن» إنّ الفنان أحمد الفيشاوي، سيبدأ تصوير أولى مشاهده في فيلم «بنقدر ظروفك»، يوم 9 ديسمبر المُقبل، في أحد مواقع التصوير في منطقة بولاق، لافتًا إلى أنّ الفيلم يرصد قضايا اجتماعية متنوعة في قالب كوميدي، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور.

ويُشارك في بطولة فيلم بنقدر ظروفك، كل من أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبوليلة، وآخرين من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

طرح فيلم «عادل مش عادل» في السينمات يناير المُقبل

في سياق آخر، يترقب الفنان أحمد الفيشاوي، طرح فيلم «عادل مش عادل» في دور العرض، اعتبارًا من شهر يناير المُقبل، ليُشارك به في موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

فيلم «عادل مش عادل» من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك، والتي تصدرت «ترند» المواقع الاجتماعية.