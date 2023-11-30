رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طرح فيلم «عادل مش عادل» لـ أحمد الفيشاوي في دور العرض يناير المقبل

كتب:

ضحى محمد
03:16 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
الفيشاوي

الفيشاوي

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «عادل مش عادل» عرض الفيلم في شهر يناير المقبل، بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم «عادل مش عادل» التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحا كبيرا في فيلمي «ريستا و45 يوم».

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم «عادل مش عادل» من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك، والتي تصدرت «ترند» المواقع الاجتماعية.

 

اقرأ المزيد:

أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم «عادل مش عادل»

بعد نجاح «مخصماك».. نوال عبد الشافي تشارك في فيلم «عادل مش عادل»

مؤلف فيلم «عادل مش عادل»: شخصية أحمد الفيشاوي مفاجأة

فيلم «عادل مش عادل» لـ أحمد الفيشاوي يدخل مرحلة التلوين والمونتاج
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.