طرح فيلم «عادل مش عادل» لـ أحمد الفيشاوي في دور العرض يناير المقبل

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «عادل مش عادل» عرض الفيلم في شهر يناير المقبل، بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم «عادل مش عادل» التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحا كبيرا في فيلمي «ريستا و45 يوم».

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم «عادل مش عادل» من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك، والتي تصدرت «ترند» المواقع الاجتماعية.