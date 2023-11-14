أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم «السيستم» اليوم

ينتهى الفنان أحمد الفيشاوي وفريق عمل فيلم «السيستم» اليوم، من تصوير مشاهد العمل في منطقة مصر الجديدة، من أجل اللحاق بالسباق الدرامي السينمائي.

التصوير مصر الجديدة

وكشفت مصدر لـ«الوطن» أن الفيشاوي وفريق عمل الفيلم يصارعان الوقت من أجل انتهاء التصوير في وقت مبكر، مع بداية العام الجديد.

فيلم «السيستم» من إخراج أحمد البنداري

فيلم السيستم يدور في إطار لايت رومانسي، ويشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم، ويظهر بعض ضيوف الشرف منهم محمد علي رزق، وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني.