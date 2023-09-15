«حياة كريمة» تغير وجه الحياة ببني سويف.. مشروعات مختلفة في 66 قرية

حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تطوير القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر وخاصة في محافظة بني سويف.

تنفيذ 6161 مشروعا

وكان لحياة كريمة بصمة واضحة في تطوير بني سويف إذ أنها استهدفت تنفيذ 6161 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

واستفادت من مشروعات حياة كريمة 66 قرية رئيسية بقرى بني سويف، وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ المجمع الخدمي داخل عدد من القرى.

تمكنت حياة كريمة من تنفيذ 12 مجمعا خدميا داخل 12 قرية رئيسية، ويضم المجمع الخدمي مكتب بريد وشهر عقاري ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتب تموين ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، وهو الأمر الذي جعل الأهالي يشعرون بأنهم يعيشون حياة كريمة حقيقية.