ناشطة حقوقية: الشعب السوداني يعاني كوارث يومية بسبب الحرب الأهلية

قالت سامية الهاشمي، المحامية والناشطة الحقوقية السودانية، إن الشعب السوداني يعاني كوارث يومية بسبب الحرب المستمرة منذ يوم 14 أبريل الماضي حتى الآن، وتتعرض المرأة السودانية لأبشع أنواع العنف في ظل الحرب الأهلية الجارية الآن بالسودان.

وضع المرأة السودانية ليس أفضل حالا من المرأة الفلسطينية

وأوضحت الناشطة الحقوقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وضع المرأة السودانية ليس أفضل من وضع المرأة الفلسطينية، حيث أن الحرب تُجرى على أجساد النساء فهن الضحايا في كل تلك الصراعات، ويعانون أبشع ألوان العنف والتعذيب وإهانة كبيرة لكرامتهن.

وأوضحت أنه في القرن الـ21، تتعرض نساء السودان للبيع في سوق النخاسة، وأضافت: «نحن نخاطب الضمير العالمي لاتخاذ موقف حقيقي ضد هذه المعاناة التي تعانيها المرأة في السودان، ولابد من استغلال مناهضة العنف ضد المرأة في طلب الدعم والحماية للمرأة السودانية، كيف يمكن الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والسودانيات يتم بيعهن في القرن الـ21».

مخاطر استمرار الحرب في السودان

وأكدت أن الحرب في السودان يمكن أن تؤدي لانفجار الأوضاع في كافة المناطق المجاورة، إذا لم يتم احتواء الوضع والسيطرة عليه في أسرع وقت ممكن، وأنه على المجتمع الدولي العمل على أن يتم توصيل المساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، وإيقاف الحرب بصفة نهائية من خلال الضغط على الأطراف المتصارعة في السودان.