المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: مؤتمر المناخ cop 27 شهد تحقيق إنجازات كبيرة

قال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، سام ويربرج، إنّ مؤتمر المناخ cop 27 الذي استضافته مصر شهد تحقيق إنجازات كبيرة، فقد تم التركيز على التنفيذ.

تحقيق الإنجازات في القمة تعود للعالم أجمع

وأضاف ويربرج، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عند التحدث عن تحقيق إنجازات ليس المقصود فقط الولايات المتحدة الأمريكية ولكن العالم، فقد تم تحقيق إنجازات كبيرة بالنسبة للوصول إلى إمكانية التعامل مع الاحتباس الحراري، وفي قمة المناخ cop 28 المنعقدة بالإمارات نريد التركيز على التقييم العالمي.

تقييم الإنجازات مهم.. يجب تقدير إمكانيات الدول النامية

وتابع المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، أنه بعد مرور سنة، لابد من التقييم وأن نرى ماذا تم تحقيقه بعد كل هذه السنوات من الجهود العالمية المشتركة لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا المؤتمر سنركز على التقييم العالمي وسنجمع كل الإحصائيات والمبادرات ونتطلع إلى المستقبل.

وأوضح أنه يجب إدراك أن كل الدول لا تمتلك الإمكانيات والميزانية ذاتها، والإدارة الأمريكية الحالية قدمت أكبر مساعدة في تاريخها في هذا الملف، ونركز على تقديم المساعدة للبلدان النامية وأي صندوق جديد حول الخسائر والأضرار.