تخصيص سيارات لبيع السكر بأسعار مخفضة بشوارع الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية دفعت سيارات لبيع السكر بسعر مخفضة بعدد من مناطق الإسكندرية.

سيارات لبيع السكر

وكشف «القلش»، عن قيام المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتوجيه 3 سيارات نقل محملة كل سيارة 5 أطنان سكر لتباع للمواطنين بسعر 27 جنيها تفعيلا لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق، لتوفير السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين ومن أهمها السكر.

توفير السلع الأساسية

وأوضح محمود القلش، إنه تم توجيه سيارات بيع السكر المخفض بشوارع الإسكندرية إلى مناطق «عزبة القلعة، سيدي جابرالشيخ بحي شرق الإسكندرية، مشروع بشاير الخير بحي غرب، والحي الثامن بجهاز ومدينة برج العرب»، لتوجيهها من خلال رؤساء الأحياء للبيع في المناطق الأكثر ازدحاما والتجمعات السكنية، التي تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية تحت إشراف مديري إدارات التموين وقد لاقى هذا العمل إقبال ورضاء تام من المواطنين لدعم الدولة المستمر و الوصول إلى المناطق الأكثر ازدحاما توفيراً للسلع الأساسية وتحقيقا للأمن الغذائي.