تنظيم مهرجان رياضي للمسابقات البدنية بمشاركة 40 فتاة في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، المهرجان الرياضي للمسابقات البدنية للفتاة والمرأة لتحسين القوام، بصالة التدريب بالطب الرياضي بمدينة كفر الشيخ، بالمحافظة، حيث شاركت 40 فتاة من أعضاء مراكز الشباب من كافة الإدارات الفرعية بالإقليم، بهدف إثراء العلاقات الاجتماعية بين المشاركات و قضاء وقت ترفيهي رياضي، و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الرياضة تقوي الجهاز المناعي للجسم

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم الخميس، أن الرياضة تعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض «القلب، وارتفاع ضغط الدم، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض السمنة»، كما تساعد أيضاً على فقدان الوزن، والتخلص من الدهون، وحرق السعرات الحرارية بالجسم، مضيفاً أن نهج الوزارة يرتكز على ثقافة الرياضة للجميع وجعلها أسلوب حياة وتهتم بصفة خاصة بالبرامج الموجهة للمرأة.

مركز الطب الرياضي بكفر الشيخ

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن المسابقة الرياضية أقيمت بمركز الطب الرياضي في مدينة كفر الشيخ، ضمن خطة إدارة التنمية الرياضية، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، مشيرا أن المهرجان الرياضي من إعداد وتنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وفرق العمل بالإدارات الفرعية.