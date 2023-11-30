«الجيل الديمقراطي» بالدقهلية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي غدا

ينظم حزب الجيل الديمقراطي، في محافظة الدقهلية مؤتمرا حاشدا وجماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي غدا الجمعة، في قرية طناح التابعة لمركز المنصورة بالمحافظة، ومن المقرر مشاركة قيادات الحزب في المؤتمر ولفيف من الشخصيات العامة في المحافظة لمساندة السيسي في دورة انتخابية جديدة 2024.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومساندته

قال الدكتور حسن هجرس، أمين عام حزب الجيل الديمقراطي وعضو هيئة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إن الهدف من المؤتمر هو دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومساندته في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 وهذه رسالتنا له حتى تخبره بأننا ندعمه ونقف خلفه ونؤيد كل قراراته من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي وحدودها، السيسي أعاد لمصر هيبتها وقوتها من جديد والدليل على ذلك قراره الصارم والحازم في رفض تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم وحل القضية على حساب مصر ومنع مخططات العدو المعروفة في الدخول إلى سيناء الرئيس يحمل على عاتقه ثقل كبير داخل مصر وخارجها ودورنا كشعب مصر الوقوف بجانبه ومساعدته ودعمه ولو بأبسط الإمكانيات وتفعيل المؤتمرات خير دليل على ذلك.

السيسي قائد سياسي محنك وعسكري

وتابع «هجرس» مصر في هذا الوقت الحرج بحاجة إلى قائد سياسي محنك وعسكري مخضرم لديه الخبرة الكافية في حل الأمور بذكاء وإدارة الأزمات بروية وحكمة وكل هذا الصفات تنطبق في الرئيس السيسي ومن خلال هذا المؤتمر نُخبر الرئيس السيسي بأننا نحبه وندعمه وشعب مصر كله سيرد الجميل يوم الانتخابات القادمة 2024.