رئيس حزب الجيل الديمقراطي: نحتاج لمزيد من قرارات الحماية الاجتماعية

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ الحزب قدّم ورقة كاملة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، موضحًا ان هذا المحور يهتم بإدراج العدالة الاجتماعية ضمن موضوعاته الثمانين.

بنينا ورقنا على الدعم الهائل الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «بنينا ورقتنا على الدعم الهائل الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة الحماية الاجتماعية والمهمشين والفقراء في البلاد».

على مدى 10 سنوات كان لدينا مظلة جيدة جدا للحماية الاجتماعية

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي أنَّه «على مدى 10 سنوات كان لدينا مظلة جيدة جدا للحماية الاجتماعية، ونحتاج أن نبني على هذه المظلة وان نتوسع فيها، تحدثنا بالأمس عن دعم المواصلات العامة، لأنها وسيلة نقل الفقراء والمهمشين ومحدودي الدخل والغلابة، ونرى أنَّه لابد أن يكون هناك المزيد من القرارات الحماية الاجتماعية والدعم لهؤلاء الناس حتى يتغلبوا على مشكلات الغلاء والتضخم».