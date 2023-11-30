مصادرة معدات ومواد بناء مخالفة في حملات مكبرة بكفر الشيخ

تحفظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، على معدات ومواد بناء مستخدمة في التشغيل بالمخالفات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

التحفظ على معدات ومواد بناء مخالفات بالحامول

وصادرت الوحدة المحلية، خلاطة خرسانية، وسيارتين محملتين بالطوب الأحمر دون ترخيص، وسيارة محملة بالأخشاب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمقاول القائم بالأعمال، والمضبوطات، طبقًا للقانون، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، وإخطار إدارة المرور لإعمال شؤونها.

مصادرة معدات التشغيل

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أكد تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية.