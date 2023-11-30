أستاذ علاقات دولية: مصر نجحت في كسر الحصار عن قطاع غزة (فيديو)

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنه منذ اللحظة الأولى تتحرك الدولة المصرية من أجل العمل على رفع المعاناة عن الأشقاء في فلسطين في ظل التصعيد الخطير والعدوان الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مصر تحركت في ظل ظروف صعبة ومعقدة، ونجحت في حلحلة الكثير من هذه المواقف والإشكاليات التي نتجت عن هذه العملية العسكرية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي.

مصر نجحت في كسر الحصار عن قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة «DMC»، قائلًا «مصر نجحت في كسر الحصار عن قطاع غزة، والعمل بشكل كبير على إدخال كل أشكال المساعدات سواء إغاثية أو طبية أو مساعدات في كل النواحي».

قمة القاهرة للسلام

وتابع: «الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى، عقدت قمة القاهرة للسلام بمشاركة أكثر من 31 دولة و3 منظمات أممية، ونجح البيان الختامي في أن يكون اللبنة الرئيسية التي تمت البناء عليها في القمة العربية الإسلامية بمشاركة أكثر من 57 دولة، ونتج عن هذه القمة تشكيل اللجنة الوزارية العربية التي تحركت في كل الاتجاهات والمحاور من أجل العمل على تثبيت هذة الهدنة، ثم انطلاقًا إلى وقف إطلاق النار».